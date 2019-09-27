Президент России Владимир Путин подписал поправки к Налоговому кодексу, которые предполагают изменение отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Поправки были разработаны правительством РФ для реализации отдельных положений послания президента Федеральному Собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Закон упрощает подачу документов в налоговые органы — он предоставляет гражданам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и другие документы через многофункциональные центры. Кроме того, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) включается в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Прежде в него входили только налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги.

Налогоплательщик теперь может подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений — прежде заявление можно было подать в течение трех лет с момента уплаты налога. С помощью многофункциональных центров граждане смогут предоставлять документы о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, направлять декларации или получать сведения из налоговой.

Также закон предусматривает возможность предоставления в налоговые органы заявлений о постановке на учет иностранных кредитных организаций и прилагаемых к ним документов для открытия корреспондентских счетов в российских банках.

Изменения касаются также уплаты подоходного налога и налога и прибыль. Для граждан отменяется обязанность декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования, для адвокатов — обязанность документального подтверждения приостановления статуса адвоката в целях освобождения от уплаты страховых взносов за соответствующий период.

Закон меняет предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок сокращается с пяти до трех лет. Также закон упрощает процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов — вместо них направлять в налоговую необходимые бумаги и заявления будут уполномоченные госорганы.