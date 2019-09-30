Правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7% ВВП, следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2020—2022 годы, внесенному в Госдуму.

Расходы бюджета в текущем году составят 19,310 трлн рублей вместо ранее планировавшихся 18,293 трлн рублей. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,952 трлн рублей вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,175 трлн рублей.