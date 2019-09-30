Вопроса дальнейшего повышения в России пенсионного возраста нет в повестке Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что в власти РФ якобы обсуждают эту тему.

«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", — сказал представитель Кремля, предложив дальнейшие вопросы направлять авторам подобных заявлений.

Ранее Жуковский в одном из интервью заявил, что власти РФ якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.