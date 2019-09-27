Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50% (высокая закредитованность), в 2019 году составила 11,3% (или около 5 млн человек) от общего числа заемщиков. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Таким образом, за последний год доля этих граждан снизилась на 1,2 процентного пункта (в 2018-м — 12,5%). В бюро отмечают, что доля самых закредитованных заемщиков (ПДН — более 50%) снижается уже четыре года подряд.

При этом граждане с ПДН более 50% — одна из наиболее малочисленных групп заемщиков. Наибольшую долю в структуре заемщиков составляют граждане с самой низкой закредитованностью (ПДН — менее 10%). Так, в 2019 году их доля достигла 31,4% (более 14,1 млн человек) от общего количества заемщиков.

Меньше всего самых закредитованных заемщиков (ПДН — более 50%) было отмечено в Псковской области и Москве (по 7,9%), а также в Курганской (8,3%), Брянской (8,4%) и Рязанской (8,4%) областях. В то же время наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН находится на уровне более 50%, была зафиксирована в Амурской области (19,5%), Красноярском крае (16,6%), Республике Северная Осетия — Алания (16,2%), а также в Оренбургской (16%) и Архангельской (16%) областях.

В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. И именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября», — комментирует эксперт.