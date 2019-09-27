Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.

Установлено, что криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений. В нее входило порядка 30 человек.

Как указывается в сообщении, злоумышленники более десяти лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более чем 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере от 11% до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц.

В противоправную деятельность были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег, выяснили правоохранители.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).



«Сотрудниками подразделений экономической безопасности и патрульно-постовой службы Западного административного округа Москвы при участии Росгвардии проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми. Обнаружены и изъяты свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк — клиент», оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По итогам мероприятий в следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества. Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.