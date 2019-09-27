Рассылки от имени Минтруда с предложением якобы «вывести пособия» в размере 115 тыс. рублей организованы мошенниками и не имеют отношения к министерству. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник.



По данным пресс-службы, через мессенджеры неизвестными от имени ведомства рассылается объявление, которое сообщает о некоем «выводе денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991—2019 годах.

«Минтруд России сообщает, что информация о «выводе пособий» для работавших граждан, [которая ранее распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook], является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах», — говорится в сообщении.

Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет, отметили в пресс-службе.