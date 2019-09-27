Мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ), выступающее одним из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка), подало в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, сообщает газета «Ведомости» , которая ознакомилась с копией иска от 20 сентября (его подлинность подтвердил представитель истца).

Сумма ущерба в иске не указана, РСИ намерен уточнить ее в ходе процесса, говорит представитель компании: максимальная сумма — размер непогашенных требований кредиторов ОФК Банка по завершении конкурсного производства, при этом на 1 августа требования кредиторов банка, как сообщало Агентство по страхованию вкладов, составляли 33 млрд рублей при объеме конкурсной массы 2 млрд, а требования самого РСИ к банку, согласно иску, составляют 2,8 млрд рублей.

Претензий к Егорову у РСИ несколько, главная — совершение сделок с заинтересованностью без проведения необходимых корпоративных процедур по их одобрению: как говорится в иске, через связанные с ним компании Егоров в 2012—2017 годах размещал в банке валютные депозиты по завышенным ставкам (до 7% годовых в долларах и евро, притом что сравнимые рыночные ставки «не превышали 2—3% годовых»), накопив там личные средства на 12 млрд рублей, а затем вывел эти средства деньгами или путем оформления в корпоративные обязательства третьих лиц, в результате чего ликвидность банка была полностью утрачена.

Кроме того, в августе 2018 года банк выдал три гарантии в пользу фирмы Егорова «Аксис Инвестиции» на общую сумму 62,6 млн долларов: они также не утверждались как сделки с заинтересованностью и вдвое превышали норматив Н6 на одного заемщика, говорится в иске.

Наконец, истец обвиняет Егорова в фальсификации отчетности банка и неподаче заявления о банкротстве, при этом те же претензии предъявлены бывшему председателю правления банка Николаю Гордееву, которого истец обвиняет еще и в выдаче кредитов и банковских гарантий в интересах бизнеса экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна (Гордеева и Чуяна РСИ также требует привлечь к субсидиарной ответственности).



Напомним, в декабре прошлого года стало известно о заочном аресте экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна за махинации в ОФК Банке. По версии Следственного комитета РФ, Чуян, являясь бенефициаром ОФК Банка и ООО «Статус-Групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий. За полгода до этого сообщалось о помещении Николая Гордеева под домашний арест за злоупотребление полномочиями. Уточнялось, что расследование было начато по заявлению Николая Егорова.