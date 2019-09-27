Такое решение особенно актуально в рамках перехода НРД с 1 октября 2019 года с поддержки программного продукта «База данных по ценным бумагам в формате SIR-NSD и SIR-NSD Light» на новый усовершенствованный сервис – API NSD.

Клиентам «Диасофт», заинтересованным в получении актуальной информации о ценных бумагах, организациях и корпоративных действиях напрямую из базы данных Центрального депозитария, надо подключить блоки «Загрузка данных о финансовых инструментах в рамках базовой подписки», «Календарь корпоративных событий» и «Получение информации из базы данных НРД (API NSD)» в решении Diasoft FA# Beans.

Использовать информационные сервисы НРД будет намного проще – дополнительные ресурсы на настройку выгрузки данных не потребуются.

Клиенты могут оперативно, в автоматическом режиме, загружать справочную информацию по ценным бумагам, своевременно обновлять данные о купонном расписании, графике частичных погашений, рассчитывать плановые потоки платежей, фиксировать в журнале операций депозитарного учета изменения атрибутов ценных бумаг и, при необходимости, автоматически загружать бумаги в момент загрузки сделки. Появилась возможность настраивать варианты синхронизации справочника организаций: полная синхронизация, только добавление организации (обновление данных автоматически не производится), только поиск организации (добавление и обновление данных автоматически не производится).

При подключении к продукту пользователь получит полное расписание корпоративных действий эмитентов, уникальные возможности по отслеживанию результатов выполнения итоговых решений, принятых собранием владельцев, дополнительную информацию для определения ставки налога на доходы по иностранным ценным бумагам, признаков льготного налогообложения по дивидендам, «subject to FATCA» и др.

Подробнее о составе данных в сервисе API NSD можно узнать тут .

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Источник: Компания «Диасофт»