Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений россиян на 2022 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, говорится в пояснительной записке.

Такой подход уже применяется в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014—2021 годах, отмечается там.

Принятие законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР, по предварительной оценке, на 634,8 млн рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Глава Минтруда Максим Топилин говорил в сентябре 2018 года, что, по его данным, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей.