Налогоплательщикам по «Почте России» поступают поддельные письма якобы из налоговой с предложением перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам, сообщила РБК пресс-служба ФНС.

О получении фиктивного налогового уведомления сообщил в Facebook пользователь Денис Виленский. Он получил на почте заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. При попытке оплаты с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена. Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте налоговой и выяснил, что необходимая для оплаты сумма в несколько раз меньше указанной в письме.

О получении аналогичных писем в комментариях к его посту сообщили и другие пользователи. «ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения», — сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркивается в сообщении ФНС.

При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т.п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.

Ранее были зафиксированы случаи мошенничества под видом налоговых уведомлений по СМС и электронной почте. В ФНС предупредили, что не рассылают уведомления по телефону или через интернет.