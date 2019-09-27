Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг банка «Республиканский Кредитный Альянс» до уровня «ruВ», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом.



«Повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации бизнеса банка в связи с ростом доли работающего кредитного портфеля юрлиц и индивидуальных предпринимателей в активах, что, по мнению агентства, снижает риски надзорного и регулятивного характера, связанные с отсутствием у банка выраженной специализации по активным операциям. Рейтинг банка обусловлен низкими оценками рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативными оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов, а также адекватной позицией по капиталу при недостаточной способности банка к его генерации», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, основу активов банка на 1 августа 2019-го формирует ссудная задолженность, представленная средствами на межбанковском рынке (46% валовых активов), требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (31% валовых активов) и требованиями к физлицам (9% валовых активов).

Ресурсная база банка «Республиканский Кредитный Альянс» является недостаточно диверсифицированной по клиентам (доля средств десяти крупнейших групп кредиторов в пассивах — 37% на 1 августа 2019-го) и носит краткосрочный характер, заключают в «Эксперт РА».

