Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в августе 2019 года продолжила снижение, опустившись до 9,91% . Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка.

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, предоставленным в августе 2019 года, продолжила снижение, начавшееся с мая 2019 года, и опустилась до 9,91 с 10,55% в апреле», — говорится в сообщении.

Ипотечный займов в иностранной валюте в августе 2019 года не предоставлялось.

Банки в августе предоставили 107 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 236 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем месяцем ранее

Задолженность по ИЖК на 1 сентября составила 7,1 трлн рублей, увеличившись за месяц на 107 млрд рублей. Доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 1%.