Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения страны от SWIFT). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям — так называемым сервис-бюро. Об этом «Известиям» рассказали два источника, информацию подтвердили в ЦБ.

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них — банки или компании финансового сектора. Впрочем, среди клиентов системы есть и промышленные корпорации, например «Газпром нефть» или «Роснефть». По словам источников «Известий», регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов — сервис-бюро.

В пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро, действительно, рассматривается. «Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц», — заявили в Центробанке.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. С учетом амбициозных задач Банка России нарастить базу пользователей сервиса перед ним встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал «Известиям» близкий к регулятору источник.

Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник «Известий», также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку все же придется переходить на агентскую схему, заключил он.

За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС: белорусской «дочке» «Газпрома» — Белгазпромбанке и Евразийском банке из Казахстана.

Через аутсорсинг работает и международная система обмена данными о платежах SWIFT. Она действует через разветвленную по всему миру сеть аккредитованных агентов — сервис-бюро, которые отвечают за заключение договора с клиентом, его подключение, установку оборудования, софта и так далее. Примерно 80% пользователей SWIFT работают через посредников, сказал управляющий директор по технологическим сервисам Национального Расчетного Депозитария Александр Нам. Уполномоченные SWIFT — это частные компании, они ежегодно проходят аудит и отвечают за качество сервиса перед головной организацией. Впрочем, можно присоединиться к системе и напрямую, минуя бюро, но тогда необходимо самостоятельно формировать программно-аппаратный комплекс и подключать его к физической сети SWIFT.

Передача подключения к СПФС-агентам — логичное решение, уверена президент Национального платежного совета Алма Обаева. Однако инициатива сопряжена с дополнительными рисками: ЦБ придется делить ответственность со сторонними организациями, а предусмотреть абсолютно все в договорах невозможно. SWIFT работает по этой схеме много лет, в надежности системы в целом никто не сомневается, тем не менее несколько крупных скандалов с ее участием все же были, заявила Обаева.



Напомним, ранее в сентябре стало известно, что «Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса , альтернативный уже существующему решению ЦБ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя эту информацию, заявил журналистам, что Минфин не против создания «Ростелекомом» аналога SWIFT.