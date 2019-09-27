Банк Жилищного Финансирования (БЖФ) в преддверии 25-летнего юбилея запустил акцию для клиентов — снижение ставки на 0,25% при подписании кредитного договора в срок до 25 календарных дней с даты получения первоначального одобрения. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция действует до 31 декабря 2019 года для продуктов БЖФ Банка по ипотеке, рефинансированию и кредиту под залог недвижимости. Воспользоваться преимуществами могут как новые клиенты, так и заемщики, получившие одобрение в период с 01 сентября 2019 года.

Данная скидка суммируется со скидками для действующих депозитных/ кредитных клиентов Банка. В случае, если клиент не успел выполнить условия акции по срокам выхода на сделку, ставка пересматривается в сторону стандартной по выбранному продукту.

«Накануне 25-летия банка мы решили разработать предложения для разных целевых групп. Первой запущена акция для ипотечных заемщиков в преддверии традиционно горячего ипотечного сезона», — заместитель председателя правления АО «Банк ЖилФинанс» Никита Зубарев.