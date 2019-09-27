Таксистам, курьерам, официантам кафе и ресторанов скорое не понадобятся POS-терминалы — они смогут принимать платежи от клиентов на смартфоны или планшеты. Крупные банки массово внедряют технологию, делающую возможными подобные бесконтактные трансакции, пишут «Известия» .

Так, в ближайшее время такой инструмент предложат клиентам банк «Открытие», Райффайзенбанк и Тинькофф Банк, рассказали газете представители этих кредитных организаций.

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве POS-терминала, нужно установить специальное приложение банка. Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, «умные» часы или браслет).

В тестовом режиме такой продукт уже работает у Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, напоминают «Известия».

Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года . По словам топ-менеджера платежной системы Михаила Федосеева, это был первый подобный проект в РФ, и компания активно работает с российскими банками, чтобы сервис стал широко доступен. На вопрос «Известий» о том, есть ли планы создать такой же продукт с системами Visa или «Мир» , представитель Сбербанка ответил, что «сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

В сентябре о начале тестирования технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, сообщили Промсвязьбанк и ВТБ . Госбанк вывел продукт в партнерстве с Visa, но уже имеет технические решения для сотрудничества с Mastercard и ПС «Мир», рассказал вице-президент кредитной организации Алексей Киричек. По его словам, после завершения всех процедур сертификации они будут запущены. Скорость проведения трансакции почти не отличается от обычного мобильного терминала и зависит от скорости Интернета на устройстве, добавил Киричек, — как правило, она занимает несколько секунд. Средства становятся доступны получателю на следующий рабочий день.

Разработкой технологии, позволяющей принимать платежи на смартфон, занимаются несколько крупнейших IT-вендоров и финтех-компаний, объяснил представитель Visa. По его словам, платежная система работает с крупнейшими участниками рынка. Это решение дополнит традиционный эквайринговый бизнес и поможет расширить сеть приема электронных платежей в сегментах, где оплата товаров или услуг пока еще происходит за наличные, добавил он.

Большая часть малого и среднего бизнеса умеет обращаться с новыми технологиями, сказал ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. Поэтому для той части малых компаний и ИП, которая работает в крупных и средних городах, этот продукт будет очень востребованным. В сельских поселениях, где и сотовая связь не везде доступна, им пользоваться вряд ли станут, отметил он.

ВТБ в ближайшие два-три года рассчитывает на подключение нескольких десятков тысяч устройств, сообщил Алексей Киричек: продукт интересен в основном небольшим предпринимателям, самозанятым, страховым агентам, а также различным службам доставки.

По оценке руководителя центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Ивана Мазова, через несколько лет доля приема оплаты смартфоном на рынке эквайринга может составить 10—15%. Использовать эту технологию будет бизнес, для которого не принципиальна высокая скорость операций. Трансакция с помощью смартфона занимает 30—35 секунд, а с помощью классического POS-терминала — около 10 секунд. Соответственно, продукт не подойдет для супермаркетов с большим потоком клиентов или фастфудов, но его можно будет применять в салонах красоты, при доставке товаров или в ресторанах, объяснил он.



По словам Мазова, аренда классического POS-терминала обходится примерно в 1,5 тыс. рублей в месяц. В случае с приемом оплаты смартфоном услуга обойдется в четыре-пять раз дешевле, поскольку платить придется только комиссию банку.