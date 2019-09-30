Предполагается, что брокеры будут более детально объяснять своим клиентам, что означает в договоре на брокерское обслуживание «разрешение брокеру пользоваться деньгами инвестора».
Центробанк не планирует вводить страхование брокерских счетов при передаче средств в использование брокеру. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Не предполагается вводить страхование брокерских счетов. <...> Предполагается, что брокеры будут более детально объяснять своим клиентам, что означает в договоре на брокерское обслуживание «разрешение брокеру пользоваться деньгами инвестора», — пояснил он.
Если же брокер обслуживает клиента, не предлагая ему передавать средства в использование, то уже можно выделять такие остатки на сегрегированных счетах, которые защищены от банкротства брокера, за исключением риска мошенничества, добавил Швецов.
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