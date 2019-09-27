Фигурант уголовного дела своей вины не признает.
Тверской райсуд Москвы на днях арестовал бывшего ключевого собственника, председателя совета директоров краснодарского банка «Новопокровский» Алексея Демьянова, сообщила газета «Коммерсант». Согласно информации издания, фигурант обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей.
По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. Следствие пока разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним: таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю, известно «Коммерсанту».
По сведениям газеты, Демьянов своей вины в инкриминируемом деянии не признает.
Напомним, лицензия у банка была отозвана 4 декабря 2017 года. В июне 2018-го банк был признан банкротом. Перед этим ЦБ публиковал данные, согласно которым оценка «дыры» в балансе «Новопокровского» была скорректирована в большую сторону: с 2,3 млрд до 3,1 млрд рублей. Также регулятор сообщал о выявленных операциях по выводу активов банка «Новопокровский» на 1,1 млрд рублей.
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