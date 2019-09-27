ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения трансакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна облачная квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В отличие от обычной электронной подписи для облачной не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие — подписать или отклонить документ», — отмечается в релизе банка.

Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным СМС-подтверждением. Сервис также позволяет заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.

«Новая онлайн-опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.