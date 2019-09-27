Постановление правительства, которое вводит в обращение электронную версию СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) наравне с бумажной, вступило в силу в России в воскресенье, 29 сентября. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

«Правление Пенсионного фонда РФ постановляет: утвердить форму документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета...», — говорится в документе.

В пресс-службе ПФР ранее пояснили, что по новым правилам, информация о СНИЛСе будет предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в СНИЛС: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете застрахованного лица, отметили в ПФР.

«Замена ламинированной карточки на бумажные и электронные уведомления произведена для удобства использования СНИЛС: электронный документ можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте, его невозможно потерять или испортить», — сообщили в ПФР.

Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, но в случае утраты не восстанавливаются. Взамен них выдадут документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета, пояснили в ПФР.