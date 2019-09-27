Эксперты проекта Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) «За права заемщиков» при стратегической поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности разработали и запустили социальную кампанию по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке».



«На сайте собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты», — говорится в релизе ОНФ.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что люди старшего поколения — самая уязвимая категория населения, которая нуждается в заботе и защите.

«Мы чаще всего в своей работе сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. Кампания «Расскажи бабушке» стартует для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от мошенников. Идея проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Мы решили таким образом подарить заботу нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам», — пояснила Лазарева.



На сайте кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, разработанные экспертами, кредитными правозащитниками по самым распространенным проблемам, с которыми могут столкнуться пожилые люди на финансовом рынке. На сайте предусмотрена возможность скачать эти материалы, распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном формате. Также памятки и методички можно распространять среди тех, у кого нет компьютеров и смартфонов.

Для людей со слабым зрением на сайте размещены аудиоверсии роликов.