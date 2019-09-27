Речь идет о полисах страхования на случай критических заболеваний.
Компания «РСХБ-Страхование жизни» запустила сервис по приобретению полисов страхования на случай критических заболеваний «Выбери здоровье» через сайт компании или мобильные приложения, доступные в Google Play и Apple Store.
«Благодаря этому сервису оформление и оплата займут не более пяти минут, причем договор страхования оформляется сразу и высылается клиенту на электронную почту, а оплатить его можно картой международных платежных систем и НПС «Мир», — говорится в релизе.
Программы, которые можно приобрести онлайн, позволяют на территории РФ в течение срока действия договора:
- воспользоваться консультацией независимых специалистов по установленному диагнозу;
- подобрать наиболее подходящие методы и составить оптимальный план лечения;
- оперативно получить медицинскую помощь в специально подобранном медицинском учреждении независимо от наличия квот на лечение;
- при нахождении медицинского учреждения не в месте проживания совершить переезд/перелет до места лечения и обратно и проживать в отеле по месту лечения.
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