Объем трат зависит от благосостояния населения в регионе.
Эксперты Райффайзенбанка выяснили, кто отводит ребенка в школу, а также оценили траты россиян на дополнительные занятия детей.
«Отводить ребенка в школу — преимущественно женская обязанность. В 30% случаев детей отводит в школу и на другие занятия мама. Однако чаще всего дети ходят самостоятельно. Самостоятельность детей зависит от их возраста: чем старше ребенок, тем чаще он самостоятельно посещает занятия», — отмечается в релизе.
Папа отводит ребенка в школу в 13% случаев, бабушка или дедушка — в 8%.
Согласно исследованию, чаще всего дети занимаются спортом (более 60%). В Москве значимо больше посещают языковые курсы и художественную школу, тогда как в Татарстане и Свердловской области языковой подготовкой занимаются значительно меньше.
На дополнительное образование детей россияне в среднем тратят 6 тыс. рублей в месяц. Объем трат зависит от благосостояния населения в регионе.
Райффайзенбанк провел опрос среди жителей РФ, имеющих детей школьного возраста, в сентябре 2019 года.
|
Средняя сумма трат на дополнительное образование детей (посещение кружков и секций, занятия с репетитором):
|
Россия
|
6 430,75 ₽
|
Москва и область
|
8 781,86 ₽
|
Санкт-Петербург и область
|
6 987,62 ₽
|
Краснодарский край
|
6 032,34 ₽
|
Нижегородская область
|
5 898,01 ₽
|
Республика Татарстан
|
5 137,25 ₽
|
Новосибирская область
|
6 358,91 ₽
|
Свердловская область
|
5 726,37 ₽
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