Эксперты Райффайзенбанка выяснили, кто отводит ребенка в школу, а также оценили траты россиян на дополнительные занятия детей.

«Отводить ребенка в школу — преимущественно женская обязанность. В 30% случаев детей отводит в школу и на другие занятия мама. Однако чаще всего дети ходят самостоятельно. Самостоятельность детей зависит от их возраста: чем старше ребенок, тем чаще он самостоятельно посещает занятия», — отмечается в релизе.

Папа отводит ребенка в школу в 13% случаев, бабушка или дедушка — в 8%.

Согласно исследованию, чаще всего дети занимаются спортом (более 60%). В Москве значимо больше посещают языковые курсы и художественную школу, тогда как в Татарстане и Свердловской области языковой подготовкой занимаются значительно меньше.

На дополнительное образование детей россияне в среднем тратят 6 тыс. рублей в месяц. Объем трат зависит от благосостояния населения в регионе.

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей РФ, имеющих детей школьного возраста, в сентябре 2019 года.

Средняя сумма трат на дополнительное образование детей (посещение кружков и секций, занятия с репетитором):

Россия

6 430,75 ₽

Москва и область

8 781,86 ₽

Санкт-Петербург и область

6 987,62 ₽

Краснодарский край

6 032,34 ₽

Нижегородская область

5 898,01 ₽

Республика Татарстан

5 137,25 ₽

Новосибирская область

6 358,91 ₽

Свердловская область

5 726,37 ₽