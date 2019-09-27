Промсвязьбанк открыл специализированный офис «Вежливый» в главном здании Министерства обороны РФ в Москве. Отделение расположено по адресу: Фрунзенская наб., д. 22/2, следует из релиза финучреждения.

«Сотрудникам Министерства обороны теперь доступны все розничные услуги ПСБ: в «Вежливом» можно будет открыть зарплатную карту , оформить военную ипотеку или рефинансировать ее, получить кредит по льготной ставке, приобрести ОФЗ-н, а также совершить необходимые операции через банкомат», — отмечается в релизе.

Режим работы офиса для частных лиц: с понедельника по четверг с 10:30 до 18:30 (без обеда), в пятницу — с 10:30 до 17:30 (без обеда).

В дополнительном офисе обслуживаются только сотрудники Министерства обороны, уточнили в банке.

