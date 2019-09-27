Профучастники, недовольные новой версией законопроекта о разделении инвесторов на категории в зависимости от опыта работы и размера вложений (чем они больше, тем шире набор доступных им инструментов), обратились за поддержкой к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В пятницу крупные брокеры направили ему письмо со своими замечаниями, рассказал «Ведомостям» один из них. Издание ознакомилось с письмом, его подлинность подтвердили два автора.

Разработанные при участии ЦБ поправки внесли депутаты во главе с Аксаковым. Они призваны повысить доверие населения к финансовому рынку и стимулировать приток инвестиций в экономику. В мае Дума приняла их в первом чтении. Участники рынка все лето обсуждали с ЦБ необходимые изменения в законопроект, и недавно регулятор представил новую версию.

Как следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. рублей в год. Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн рублей. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщал ранее представитель ЦБ.