Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Такие результаты опроса дочернего негосударственного пенсионного фонда приводит Сбербанк .

В исследовании НПФ Сбербанка отмечается, что это значительно дольше средней продолжительности жизни, зафиксированной Минздравом в первом полугодии 2019 года, — 73,7 года.

Исследование, посвященное оценке желаемой продолжительности жизни, проводилось методом социологического опроса в городах России с населением более 500 тыс. человек весной и летом 2019 года. В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считали бы «нормальной». Исследование показало, что в среднем россияне хотели бы доживать до 86,7 года. Медианное значение желаемой продолжительности жизни несколько ниже и составляет 81,9 года.

Дольше всех — до 92,3 года — хотели бы жить москвичи. Ненамного отстают от них севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). Далее следуют жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года).

Чтобы продлить период активного долголетия, 64% россиян уже сейчас заботятся о здоровье. Из них 35% более или менее регулярно занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет, правильного питания и стараются вести здоровый образ жизни, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.

Самый спортивный город в России — Москва. Здесь 49% жителей занимаются спортом или фитнесом. В Ярославле таких людей 45%, в Тольятти и Севастополе — по 44%, в Ульяновске — 41%. О правильном питании чаще всего заботятся жители Астрахани, Ульяновска, Тольятти, Краснодара и Оренбурга. Больше всего тех, кто хочет избавиться от вредных привычек, в Астрахани, Владивостоке, Кемерово, Новосибирске и Самаре.



По словам директора по развитию НПФ Сбербанка Александра Прокопенкова, россиянам, кроме того, «уже сейчас нужно менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры». Представитель фонда уточнил, что, в частности, в рамках индивидуального пенсионного плана от НПФ Сбербанка «достаточно откладывать 2—4% в течение 25—30 лет, чтобы после 60 лет продолжить получать 80—100% от нынешней зарплаты», при этом «сегодня пожилые люди в основном используют примитивные инвестиционные инструменты, не дающие должной защищенности, — наличные или депозиты».