Южная Корея изучит потенциальные инвестиционные возможности для реализации совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.

Как отмечает агентство, в четверг в Москве состоялась встреча между южнокорейским министром финансов Хон Нам Ги и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой они обсудили способы расширения экономических связей между двумя странами. Министр выразил надежду, что они с РФПИ смогут найти новые возможности для совместного бизнеса.

Кроме того, Хон заявил о возможности развернуть совместные проекты в других странах Северо-Восточной Азии, включая Северную Корею.

Ранее Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея хочет развивать новые сферы сотрудничества с Россией в инновационном секторе, в том числе коммерциализировать технологии связи пятого поколения, а также надеется завершить переговоры по соглашению о свободной торговле (ССТ) в первом полугодии 2020 года.