Несмотря на опасения, связанные с перегревом потребительского кредитования, мы считаем, что Тинькофф может наращивать свой кредитный портфель в режиме «снятия сливок». В то же время недавнее SPO смягчило регуляторное давление на капитал. Мы считаем, что кредиты под залог недвижимости являются значимым источником потенциала роста кредитного портфеля – потенциально они могут увеличить кредитный портфель банка на 65-95% в среднесрочной перспективе.

По крайней мере до конца 2019 г. риск навеса акций не стоит на повестке дня банка, в то время как акции могут претендовать на включение в расчетную базу индекса MSCI (это будет зависеть от листинга на российской бирже). Мы по-прежнему считаем Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, учитывая упомянутые выше катализаторы роста в сочетании с низкими оценками стоимости. Наша РЦ на 12M повышена на 5% до $24,6/ГДР, что предполагает потенциал роста 39% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. Текущие уровни котировок, на наш взгляд, предоставляют привлекательные возможности для покупки, так как акции торгуются ниже уровней цены недавнего SPO.