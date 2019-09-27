Промсвязьбанк увеличил в августе объем депозитов юрлиц, но при этом получил убыток, также ПСБ постепенно избавляется от крупной партии золота на балансе. Такие данные собственных подсчетов приводит «Коммерсант» , уточняя, что банк полностью засекретил свою финансовую отчетность за август.

Ранее газета, восстановив также засекреченную апрельскую отчетность ПСБ, выяснила, что тогда на балансе банка неожиданно появилось «таинственное золото» в объеме 5 тонн; по итогам июня его объем увеличился до 8,34 тонны , при этом в издании считают, что, вероятно, драгметалл имеет иностранное происхождение.

Напомним, в Минфине позже объяснили накопление золота на счетах ПСБ тем, что «банк ищет свою рыночную нишу и начал работать в том числе на рынке золота».

Реконструкция отчетности банка за август показывает, что запасы золота в банке в последние два месяца сокращаются, сейчас в ПСБ хранится 4,4 тонны золота, указывает «Коммерсант».

Среди других существенных изменений в балансе банка — рост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, рассчитанных по методике ЦБ: на 25,6 млрд рублей за август, до 574,1 млрд. Вклады показали рост примерно на 7,7 млрд рублей, до 397,5 млрд. Прирост объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, составил 2,3 млрд рублей, итоговый показатель — 757,2 млрд. Просрочка увеличилась на 3,8 млрд до 215,5 млрд рублей.



За месяц ПСБ получил примерно 1,2 млрд рублей убытка (хотя до сих пор ежемесячно демонстрировал прибыль), подсчитал «Коммерсант». Доналоговая прибыль текущего года сократилась до 19,9 млрд рублей. Убытки, не раскрытые в отчетности, скорее всего, связаны с созданием резервов по проблемным активам, считает управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.