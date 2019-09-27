Большинство россиян (54%), пользующихся услугами микрофинансовых организаций, считают уровень закредитованности соотечественников высоким. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Zaim.com . В «лишних» кредитах россияне винят тяжелую экономическую ситуацию в стране.



Согласно исследованию, 29% респондентов считают уровень закредитованности россиян очень высоким, еще 17% назвали бы его средним. Опрос проводился на выходе из микрофинансовых компаний, опрошено более 300 человек.

Так, 44% опрошенных имеют в настоящий момент один кредит, 1% — более пяти кредитов, 6% — вовсе никогда не оформляли кредит или заем, 23% ранее имели кредиты, но уже погасили их. 26% имеют два-четыре действующих кредита — займа.

Треть респондентов уверена, что закредитованность наступает лишь после пятого кредита, еще треть критической точкой считает два кредита, оставшаяся треть в принципе видит кредит как зло в любых количествах.

Почти 2/3 опрошенных винят в «лишних» кредитах тяжелую экономическую ситуацию в стране. Треть считает, что некоторые граждане просто живут не по средствам, вот и набирают обязательства, которые не могут исполнить. Нашлись и те (3%), кто винит в навязывании денег самих кредиторов. Только 4% считают, что нужно законодательно ограничить число возможных кредитов, 96% уверены, что разбираться, сколько и когда ему занимать, должен сам человек.

В вопросе исполнения обязательств 11% опрошенных считают возможным прощать долги закредитованным гражданам. 46% допускают, что такие случаи действительно могут быть. И только 43% полностью уверены, что прощать долги нельзя и взятые на себя обязательства должны выполнять все без исключения.