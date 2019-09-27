Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах банка «Возрождение» с «Ba2» до «Ba1». Прогноз изменен со статуса «развивающийся» на «позитивный».



«Повышение рейтингов банка «Возрождение» обусловлено устранением неопределенностей, которые ранее были вокруг структуры и стратегии банка. Запланированное слияние с банком ВТБ уже утверждено и запланировано на май 2020 года, и эти планы также отражаются в изменении прогноза на «позитивный» с «развивающегося», — поясняет агентство.

Аналитики Moody's подчеркнули, что рейтинги «Возрождения» могут быть еще повышены, если банк объединится с ВТБ. «Однако если планы банка ВТБ в отношении слияния в 2020 году изменятся, может последовать негативное рейтинговое действие», — отметили в Moody's.