Стороны не проводят переговоры, подчеркнул Василь Лацанич.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн», принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) не рассматривает покупку «Рокетбанка». Об этом журналистам заявил глава компании Василь Лацанич после открытия демонстрационной зоны 5G на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.
Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник, что покупкой «Рокетбанка» интересуется «Билайн», у которого уже есть свой банковский продукт — платежная карта.
«Мы смотрим на опыт. Нам интересен опыт «Рокетбанка», потому что «Рокетбанк» пытается создать новую модель. Нам интересен опыт Тинькофф Банка, мы им интересуемся с точки зрения опыта. С точки зрения покупки сейчас нет, у нас нет переговоров с «Рокетбанком» о покупке», — сказал он.
В середине августа совет директоров платежного сервиса QIWI сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка». В июне 2018 года новым партнером «Рокетбанка» стал Киви Банк. QIWI купила бренды и программное обеспечение сервисов «Рокетбанка» и «Точки» у банка «ФК Открытие» летом 2017 года за 700 млн рублей. «Рокетбанк» — сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.
Нет комментариев