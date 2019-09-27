Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» снизило минимальный порог инвестиций в паевые инвестиционные фонды с 50 тыс. до 1 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.

Условие действует для всех новых и действующих клиентов при приобретении паев через личный кабинет клиента на сайте управляющей компании. Соответствующие изменения в правилах доверительного управления фондов были зарегистрированы Центробанком.

«Снижение минимальной суммы инвестирования произошло во всей линейке наших ПИФов для розничных инвесторов. Уменьшенный «порог входа» в инвестиционные продукты действует как для повторных, так и для первичных покупок. Мы видим потенциал в развитии электронного канала продаж, а также растущий интерес к паевым фондам со стороны начинающих инвесторов, поэтому решили сделать приобретение паев максимально простым и удобным для широкой клиентской аудитории», — прокомментировал генеральный директор АО «Газпромбанк — Управление активами» Алексей Антонюк.

В продуктовую линейку входят девять открытых паевых инвестиционных фондов для розничных инвесторов, инвестирующих в акции, облигации или товарные активы.