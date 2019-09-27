ФРС сохраняет жесткую риторику, но с начала года уже снизила ставку дважды; повестка Д.Трампа уже определяется предвыборной гонкой; Китай анонсирует новые меры, но темпы роста его экономики снижаются. Хотя сценарий рецессии по-прежнему не выглядит базовым для экономики США, отсутствие видимых драйвером экономического роста негативно для динамики рынков до конца 2019 г.

ФРС сохраняет сдержанную риторику…: Последний месяц не принес значительной поддержки рынкам от риторики денежных властей. Несмотря на решение от 18 сентября о втором за этот год снижении процентной ставки до диапазона 1,75 – 2,00%, тональность комментариев ФРС остается сдержанной. Во-первых, из 10 директоров, участвовавших в голосовании по изменению ставки 18 сентября, трое голосовали против ее снижения, что говорит о растущем расколе внутри ФРС и уменьшает вероятность последующих снижений. Вовторых, риторика самого председателя ФРС Дж.Пауэлла выглядит осторожной. В своих выступлениях он неоднократно отмечал уже, что ФРС будет действовать строго исходя из экономической статистики. Кроме того, выступая несколько недель назад в Цюрихе глава ФРС напомнил, что несмотря на частые обсуждения риска рецессии, пока ФРС ориентируется на базовый прогноз роста экономики США 2,0-2,5% г/г. Проведенные снижения процентной ставки, а также замораживание баланса ФРС на уровне $3,8 трлн, хотя и ставят на паузу ужесточение монетарной политики США, но не говорят об изменении в ее долгосрочных приоритетах. Иными словами, пока ФРС не разделяет опасения рынков, по мнению которых вероятность рецессии сейчас выросла до 40%. В итоге каждый остается при своем мнении – инвесторы оценивают вероятность дополнительного снижения ставки ФРС до конца года в 75%, Д.Трамп продолжает критиковать Дж.Пауэлла, а глава ФРС отступает под давлением обстоятельств. Появление угрозы импичмента в этом контексте является хорошей новостью для ФРС, но плохой – для рынков, делавших ставку на дополнительное снижениt процентной ставки.

…а ЕЦБ объявил о новых мерах смягчения: В отличие от США, статистика по Европе говорит о сильной деградации ситуации. Квартальный рост ВВП еврозоны замедлился до 0,2% в 2кв19 против 0,4% в 1кв19. Если во Франции во 2кв19 ВВП вырос на 0,3%, то в Германии он сократился на 0,1%. Более того, в Италии, третьей по величине экономики Европы, ВВП сокращается два квартала подряд. Слабая инфляция дала основание ЕЦБ объявить о возобновлении политики монетарного смягчения 12 сентября – с ноября ЕЦБ приступит к выкупу облигаций на 20 млрд евро в месяц - и также снизить депозитную ставку до нового минимума в 0,5%. Эти меры были объявлены на последнем заседании под председательством М.Драги – Кристин Лагард, которая станет его преемницей с 1 ноября, будет первое время действовать по заданной им траектории. С 2018 года движение балансов ФРС и ЕЦБ значительно разошлось (см. Рис. 1) и сейчас продолжающийся рост баланса ЕЦБ говорит в пользу сохраняющейся слабости евро. Движение пары евро/доллар на 1,05 попрежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными – в частности, доля иностранных держателей облигаций США за последние 5 лет сократилась с 50% рынка до 40% (см. Рис. 2), уступив первенство внутренним инвесторам, что говорит о структурной слабости американской валюты в перспективе.

Экономика Китая замедляется быстрее ожиданий, ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики: Пока мировые рынки возлагают надежду на возможное улучшение диалога между США и Китаем, последняя статистика по Китаю говорит об усилении негативного эффекта. Промышленный рост замедлился до 4,4% г/г в августе, что стало худшим результатом с февраля 2002 года. Многие экономисты в последние недели пересмотрели прогнозы экономического роста Китая до 5,5-5,8% г/г по итогам 2019 года. Эти данные выглядят тем более разочаровывающими, что правительство Китая с весны пытается стимулировать экономику снижением налоговой нагрузки и дополнительным удешевлением стоимости заимствований (см. таблицу 1). Однако несмотря на внушительный список мер, среди экспертов нарастают сомнения по поводу истинной задачи, которую преследует руководство КНР – при показном желании купировать негативный эффект торговой войны, вполне возможно, что экономические власти на самом деле планируют обеспечить управляемое замедление экономики и понимают невозможность удержать темпы роста около 6%. Этот взгляд созвучен недавнему решению ОЭСР понизить прогноз мирового роста до 2,9% г/г по итогам 2019 года, что является минимальным значением мирового роста с 2008-2009 гг.