Во II квартале 2019 года на рынке микрофинансирования в структуре выданных займов произошло перераспределение части займов «до зарплаты» (payday loans, PDL) в пользу более долгосрочных займов (IL). Об этом говорится в опубликованном Банком России в пятницу, 27 сентября, информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2019 года .

«В структуре выданных займов произошло перераспределение части займов PDL в пользу более долгосрочных займов IL вследствие сезонного увеличения активности в сегменте IL, на что также указывает небольшое снижение оборачиваемости портфеля», — говорится в материалах регулятора.

По сравнению с предыдущим кварталом доля займов PDL в выдачах снизилась с 46 до 44% (при росте доли займов IL). За счет этого оборачиваемость портфеля микрозаймов снизилась до 181% по сравнению со 188% кварталом ранее и 192% годом ранее. По сравнению с прошлым кварталом доля займов физлицам практически не изменилась, составив 82% (25% займов PDL и 57% займов IL). Займы индивидуальным предпринимателям (ИП) составляли 10% портфеля, юридическим лицам — 8%.



Кроме того, в отчетном квартале наблюдался рост среднего размера микрозайма физическим лицам, снижение по юридическим лицам и сохранение размера микрозайма индивидуальным предпринимателям.

Доля онлайн-займов в объеме выданных займов составляла около трети, основная их часть по-прежнему представлена займами «до зарплаты». Средняя сумма онлайн-займа выросла. В прошедшем квартале было выдано микрозаймов на 103 млрд рублей (+9% за квартал). Около 90% выдач по-прежнему приходится на физлиц, из них половина была представлена займами PDL, половина — займами IL.

Количество договоров микрозайма, заключенных МФО в II квартале 2019 года, достигло 8,5 млн единиц (+2% за квартал). Подавляющая часть договоров была заключена с физлицами. Средняя сумма микрозаймов физическим лицам выросла за квартал с 10,3 до 10,8 тыс. рублей, юридическим лицам — снизилась с 1,3 до 1,2 млн рублей, индивидуальным предпринимателям — оставалась на уровне 0,95 млн рублей. При этом средний размер займа PDL вырос с 7,2 до 7,6 тыс. рублей, а средний размер займа IL снизился с 18,2 до 17,9 тыс. рублей.



Во II квартале 2019 года сохранялась популярность удаленных каналов продаж: около трети от общего объема выдач составляли онлайн-займы. Это связано с удобством их оформления и снижением временных издержек заемщиков, указывает регулятор.

Средняя сумма онлайн-займа выросла с 7,8 до 8,4 тыс. рублей. Рост средней суммы онлайн-займа наблюдался как в сегменте PDL (с 7,5 до 8 тыс. рублей), так и в сегменте IL (с 10,3 до 10,8 тыс. рублей).

«Рост доли займов IL в структуре выданных за квартал займов при одновременном снижении среднего размера займа в данном сегменте свидетельствует о том, что часть заемщиков из сегмента PDL начинают брать займы на более длительный срок (свыше 30 дней) по более выгодным ставкам», — поясняют в ЦБ.