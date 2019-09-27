Райффайзенбанк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Три соответствующих постановления Центробанка от 6 сентября 2019 года вступили в силу 27 сентября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Райффайзенбанк как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Согласно данным ЦБ, банку во всех трех случаях назначен штраф.

По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Отдельно регулятор опубликовал в пятницу уведомление о привлечении компании «Росгосстрах» к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах») с наложением административного штрафа.



«Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — гласит упомянутое положение КоАП.