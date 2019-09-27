Российские банки во II квартале 2019 года продолжали активно привлекать клиентов на фондовый рынок, а число пользователей услуги доверительного управления выросло на 21%, свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» , опубликованного Центробанком.

Как указано в сообщении пресс-службы регулятора, количество клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг на брокерском и депозитарном обслуживании выросло до 2,9 млн и 3,7 млн соответственно, при этом 65% и 72% приходилось на кредитные организации.

«Быстрый рост числа клиентов у тех кредитных организаций, которые имеют лицензию профессионального участника, обусловлен наличием обширной филиальной сети, клиентской базы и развитых мобильных приложений, что позволяет экономить на издержках и предлагать доступные тарифы для пассивного инвестирования с небольшим объемом начальных вложений. Большинство таких клиентов привлечено в отрасль впервые, и потенциал для дальнейшего увеличения клиентской базы у кредитных организаций остается существенно выше, чем у некредитных финансовых организаций», — рассуждают в ЦБ.

Как следует из обзора, во II квартале продолжался активный рост числа клиентов в сегменте доверительного управления (на 21%, до 204 тыс.), прежде всего за счет стандартных стратегий. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления вырос на 6% до 178 млрд рублей, а средний размер портфеля уменьшился с 1,3 млн до 1,2 млн рублей.

«В то же время результаты инвестирования по наиболее популярным стандартным стратегиям в доверительном управлении за последний год оказались ниже, чем доходность банковских депозитов и индексов, отслеживающих динамику основных классов активов. Несмотря на это, сохранению популярности стандартных стратегий способствует возможность инвестирования через индивидуальные инвестиционные счета с последующим получением налогового вычета», — указывают в Центробанке.



Количество ИИС во II квартале выросло на 24% до 893 тыс., а объем активов на ИИС составил 120,3 млрд рублей. Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании составила 27%, в доверительном управлении — 59%. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился со 117 тыс. до 104 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления — с 373 тыс. до 334 тыс.