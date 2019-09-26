Летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщили газете «Коммерсант» участники рынка и подтверждают данные ЦБ.

Согласно данным, представленным ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы (они есть в распоряжении издания), за июнь — август мегарегулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. В ответ на сообщения ЦБ об этих звонках операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов. В 198 случаях была выявлена подмена номера банка.

Как пояснил «Коммерсанту» первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, цифры отражают не только результативные атаки, но и попытки хищения. По его словам, подмена номера коснулась широкого круга банков, при этом в сентябре был очередной всплеск.

Банкиры подтверждают активизацию мошеннических звонков с подменой номера: об этом, например, заявили в банке «Открытие», Росбанке, Альфа-Банке.

По данным операторов, статистика ЦБ отражает лишь малую часть проблемы, при этом многие из поступивших за лето обращений из ЦБ были технически некорректны, и в ряде случаев блокировка номеров могла привести к тому, что банки утратили бы возможность дозвониться клиентам.

В «Ростелекоме» считают, что технологической основной для выявления и блокировки вызовов с подмененными номерами может послужить база данных перенесенных номеров (появляется в случае замены оператора мобильной связи с сохранением номера). Артем Сычев отметил, что заниматься проблемой планируется по нескольким направлениям. Первое — это техническое решение, с созданием актуальной базы номеров. Оператор связи при каждом вызове будет обращаться к базе за аутентификацией номера, а затем — к оператору, за которым числится номер, для подтверждения факта наличия вызова. Представитель ЦБ подчеркнул, что для реализации технических мер защиты потребуются и законодательные поправки. Также регулятор планирует вынести на уровень правительства вопрос о необходимости защиты персональных данных не только в банках, но и в иных коммерческих государственных структурах.

Центробанк весной выступил с идеей создания белого списка телефонных номеров кредитных организаций. В частности, регулятор разослал банкам письмо, рекомендовав определить и представить списки номеров телефонов, которые используются только для приема входящих звонков от клиентов, а также перечни телефонных номеров, которые используются для звонков клиентам банков. Позже банкиры жаловались, что реализацию проекта стопорят операторы связи , оказавшиеся передавать требующуюся от них дополнительную информацию.

