Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%. Высокий интерес к выпуску проявили банки и управляющие компании.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, выплата купонов – ежеквартально.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA (EXP)".



«Альфа-Банк – давний финансовый партнер ПАО «Группа ЛСР». Банк всегда высоко оценивал достижения «Группы ЛСР» в сфере девелопмента. Лимит кредитования, открытый в Альфа-Банке и линейка предоставляемых продуктов позволяют «Группе ЛСР» гибко использовать возможности крупнейшего частного банка для реализации своих долгосрочных планов. Данное размещение подтверждает нацеленность партнеров на взаимовыгодное сотрудничество в условиях динамично изменяющейся ситуации как на финансовых рынках, так и в строительной отрасли», - подчеркнула директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 4 октября.