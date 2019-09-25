Заубер Банк поднял ставки по двум депозитам .

Вклад «Заубер-Оптимальный» (от 100 тыс. рублей на полгода) теперь открывается под 7,4% годовых (ранее — под 7,2%).

«Заубер — 400 дней» (от 100 тыс. рублей на 400 дней) можно разместить под 7,36% годовых (ставка на первый год — 7,3%, на период с 366-го по 400-й день — 8% годовых). Прежде ставка за первый период составляла 7,2%.



Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.