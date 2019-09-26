Госдума может получить документы, связанные с инициативой введения отрицательных ставок по валютным вкладам , уже в октябре. Об этом рассказал «Известиям» председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме готовятся в октябре начать обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по вкладам, уточнил Аксаков. По его словам, речь идет о депозитах во всех иностранных денежных единицах. О том, что ЦБ обсуждает с коммерческими банками такое нововведение, регулятор сообщил накануне. Минфин идею поддерживает .

Планы регулятора разрешить кредитным организациям брать доплату с граждан за хранение их средств продолжают тренд, появившийся в Европе. У Европейского центробанка ставка рефинансирования составляет 0%, а депозитная — минус 0,5%.

Отрицательные проценты в европейских странах связаны, скорее всего, с тем, что в еврозоне скопилась большая денежная масса, считает начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. То есть в экономике денег больше, чем требуется. В таких случаях сначала пытаются забрать деньги у населения и вложить их в какие-то долгосрочные инструменты. Если это не помогает, то регулятор вводит отрицательные ставки, то есть вкладчикам приходится платить банкам за то, чтобы хранить там свои средства.

У Федеральной резервной системы США ставка положительная и составляет 1,75—2%, но совсем недавно президент Дональд Трамп призвал снизить ее до нуля или установить отрицательное значение, напоминает газета.



По мнению финансового аналитика компании «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, отрицательные ставки затронут только депозиты в евро, но не долларовые.

При сохранении «сегодняшней драконовской монетарной и бюджетной политики» негативные ставки могут стать реальностью и в рублях, полагает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Пока эксперты считают это фантастикой, но то же самое говорили и о странах, где проценты в итоге ушли ниже нуля, добавил он. Лучше на примере менее популярного евро отработать правовые механизмы сейчас, чем столкнуться в будущем с неготовностью банковской системы к минусовым ставкам в рублях, резюмировал Хотимский.

