Молодые специалисты смогут получить ипотечные кредиты в сельской местности со ставкой до 3% в рамках новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил в четверг журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.



«[Для поддержки молодых семей и специалистов на селе] льготная ипотека — новое прорывное и революционное решение — до 3% с возможностью снижения до 0,1% с учетом софинансирования регионов», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что сейчас в Минсельхозе прорабатывают условия получения такой ипотеки, метраж жилых помещений. Кроме того, отметил Лебедев, госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020—2025 годы, подразумевает новый подход к строительству жилья для социального найма.

«Мы вводим новый подход по строительству жилья социального найма совместно с инвесторами, совместно с уже успешно работающими аграрными предприятиями. Это тоже очень важно, и таких примеров сегодня в РФ много», — сказал замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020—2025 годы составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета.