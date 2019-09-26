Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предельные индексы тарифов и размера платы граждан за услуги ЖКХ не должны превышать уровня годовой инфляции. Текст документа 26 сентября опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предельные индексы устанавливаются на срок не менее трех лет на основании индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ, утвержденных федеральным правительством.

«При установлении тарифов и размера платы граждан за коммунальные услуги не определяются должным образом их предельные значения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.