В «Тинькофф Бизнесе» появился бесплатный сервис конвертации валют по заданному курсу. С его помощью предприниматели и представители малого и среднего бизнеса смогут автоматически покупать и продавать валюту по нужному им курсу и не тратить при этом время на мониторинг изменения курсов валют, сообщает пресс-служба компании.



«Чтобы купить или продать валюту, клиентам «Тинькофф Бизнеса» нужно просто оставить заявку в личном кабинете или мобильном приложении, указав суммы для конвертации, необходимый курс и дату, до которой они готовы совершить операцию. «Тинькофф» автоматически конвертирует валюту в тот момент, когда установится нужный курс. Если к заданной дате валютный курс не достигнет нужного значения, то заявка будет закрыта — средства на счету останутся в исходных валютах», — говорится в релизе.

Клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут бесплатно открывать и использовать любое количество валютных счетов в долларах, фунтах, евро и юанях. К каждому счету может быть выпущена валютная карта, например, для использования в командировках. Валютные счета и операции обслуживают в «Тинькофф Бизнесе» выделенные персональные менеджеры, разбирающиеся в нюансах валютного законодательства.

«Тинькофф» покупает валюту в режиме реального времени, поэтому курс покупки для клиентов всегда динамичен. Автоматическая конвертация позволит нашим клиентам выигрывать на изменениях валют и не тратить время на отслеживание курса», — отмечает вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф Бизнес» Федор Бухаров. Он добавил, что заявка оформляется в пару кликов, а покупка валюты происходит автоматически в нужный момент.

