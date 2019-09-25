Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области. Об этом сообщает РБК

Это исключительный случай, прокомментировал РБК юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин. По его словам, последние пять лет дела, касающиеся фактического получателя дохода при выплате дивидендов в офшорные юрисдикции, разрешались только в пользу налоговых органов. «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС с просьбой предоставить статистику, какая доля решений в рамках дел о транзите доходов в офшоры принимается в пользу бизнеса.

Во время выездной налоговой проверки ИФНС № 1 по Сахалинской области доначислила ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 39,7 млн рублей налогов и пени. ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» в 2014 году перечислило 99% прибыли кипрской KCA Deutag Holding Ltd на счет в британском банке HSBC, а с дивидендов был уплачен налог по льготной ставке 5% согласно соглашению с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Налоговая инспекция сочла кипрскую фирму технической — созданной исключительно для необоснованной налоговой выгоды и транзита средств в Великобританию. По ее мнению, фактическим получателем дохода была материнская компания KCA European Holding Ltd в Великобритании, которой принадлежало 100% кипрской фирмы. Российской компании пересчитали налог по ставке 10% в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения с Великобританией.

Представителям бизнеса удалось убедить суд в незаконности доначисления налогов. Инспекция не учла ряд обстоятельств. Полученные в качестве дивидендов деньги кипрская компания направила на заем в размере 9 млн долларов компании KCA Deutag Gmbh (Германия), а с полученных за 2014—2017 годы доходов по процентам компания заплатила налоги на Кипре.

Представленные в суде расчеты показали, что если бы российская компания напрямую выдала заем немецкой, минуя этап выплаты дивидендов в офшор, то общая сумма налогов к уплате в России была бы меньше фактической.

Доводы налоговиков о техническом характере деятельности компании на Кипре представители бизнеса опровергли тем, что компания была учреждена в 2003 году, вела реальную предпринимательскую деятельность, оказывая услуги по корпоративному сопровождению другим компаниям, и кроме российской дочки владела другими активами. Решение перечислить дивиденды на счет в Великобритании было принято из-за масштабного кризиса финансовой системы на Кипре в 2013—2014 годах, который сопровождался заморозкой счетов, пояснил представитель бизнеса в суде.