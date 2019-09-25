Специалисты компании в тесном сотрудничестве с инхаус-командой банка занимались созданием нового корпоративного сайта Росбанка, взяв на себя backend и frontend разработку, управление процессами и обеспечение качества. Также в разработке сайта принимали участие агентство Red Collar и Студия Олега Чулакова.

Целью разработчиков было предоставить клиентам максимально удобный и эффективный канал взаимодействия с банком и повысить скорость обработки информации.

Для ускорения работы все задачи были разделены на двухнедельные спринты. Специалисты SimbirSoft регулярно проводили планирование и демонстрации вместе с банком. Благодаря четко выстроенным процессам, новый корпоративный сайт был успешно выпущен в проектные сроки. Для повышения удобства и скорости работы компания SimbirSoft провела интеграцию с внешними сервисами и внутренними системами автоматизации банка.

“Нас порадовал опыт работы с SimbirSoft. Компания предоставила нам выделенную команду разработчиков, мы познакомились с ними и постоянно поддерживали контакт. Ребята произвели хорошее впечатление, были погружены в проект и старались сделать его лучше, вносили свои предложения по разработке тех или иных фич. Мы продолжаем сотрудничество по вопросам поддержки нашего сайта и его дальнейшего развития”, — сообщил Product lead команды «Web Team» Росбанка Виталий Мазуревич.

О компании

SimbirSoft — глобальная IT-компания с опытом в разработке и тестировании программных продуктов с 2001 года. Количество сотрудников — более 600 человек. Головной офис и центры разработки находятся в нескольких городах России, с филиалом в США.

Компания предоставляет услуги по разработке систем для автоматизации работы предприятий, высоконагруженных систем, мобильных приложений, встроенного ПО и блокчейн проектов, MachineLearning и DataScience для заказчиков из России, Европы и США.