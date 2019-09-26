Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность увеличения предельного страхового покрытия по вкладам для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«В случае улучшения надзора со стороны ЦБ за коммерческими банками, вопрос об изменении величины, которую государство гарантирует по вкладам людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, под собой имеет место», — заявил Силуанов в Госдуме, отвечая на вопрос депутата о возможности поддержать такую законодательную инициативу.

«Первый вице-премьер признал, что не видел законопроекта, подготовленного депутатами по этой теме. «Здесь нужно иметь сбалансированное решение: проанализировать ситуацию, как это скажется на Агентстве по страхованию вкладов, достаточно ли там ресурсов на выплату компенсаций», — добавил он.

В настоящее время государство гарантирует вкладчикам страховое возмещение по вкладам в случае банкротства банка в пределах 1,4 млн рублей.

Летом текущего года депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагали увеличить страховое покрытие до 10 млн рублей в отдельных случаях: например, в случае получения наследства, при продаже различной недвижимости, получении грантов в форме субсидий.

Впервые же о том, что предельная сумма страхового возмещения некоторым вкладчикам может существенно вырасти, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина летом прошлого года. Она тогда отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях.