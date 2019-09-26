Банк «СИАБ» в партнерстве с компанией X-Leasing (ООО «ИКС-Лизинг») предлагает клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги лизинга по минимальному пакету документов.

Как уточняется в сообщении банка, для оформления лизинга клиенту необходимо представить два документа: копию паспорта руководителя организации и выписку по расчетному счету за последние три месяца. Предметом лизинга может выступать техника отечественного и иностранного производства: легковые и грузовые автомобили, в том числе прицепы и полуприцепы, легкий коммерческий транспорт, автобусы и специальная техника.

Срок лизинга — до 48 месяцев, сумма финансирования — до 25 млн рублей. Первоначальный взнос осуществляется в форме авансового платежа, рассчитывается индивидуально в зависимости от марки и модели автотранспорта и составляет от 10%. В лизинговые платежи могут быть включены затраты на страхование транспортного средства .

Требования к лизингополучателю: