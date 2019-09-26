Самой старой жительнице Москвы в 2019 году исполнилось 119 лет. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Марина Густова.

«В нашей базе мы видим двух женщин-долгожительниц, которые получают пенсии. Одна из них 1900 года рождения, она зарегистрирована в районе Коптево на севере Москвы. Вторая родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольянове, в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО», — сказала Густова.

Росстат ранее сообщил об увеличении в стране числа граждан старше 100 лет: с 7 718 человек в 2009 году до 20 582 человек на начало 2019 года. Таким образом, за последние десять лет количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. Численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5 895 человек, а женщин — 14 687 человек. На 1 января 2009 года регистрировали 6 465 женщин-долгожительниц старше 100 лет и 1 253 мужчин-долгожителей.