ОТП Банк закрыл сделку по приобретению 100% банка «Societe Generale Сербия». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В результате сделки «ОТП Банк стал 100% владельцем четвертого крупнейшего банка Сербии с долей рынка 8,3%, а также его местных филиалов, работающих как в розничном, так и в корпоративном сегментах», — отмечается в сообщении.

Группа ОТП уже владеет Vojvodjanska banka, и приобретение Societe Generale укрепит ее рыночные позиции в Сербии.