Средний размер автокредита за январь — август 2019 года составил 767,2 тыс. рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

За восемь месяцев 2019 года средний размер выданных автокредитов увеличился в возрастных сегментах заемщиков до 60 лет. При этом самый значительный рост среднего размера выданных автокредитов был отмечен в категории граждан от 25 до 29 лет — 10,4%, от 30 до 39 лет — 8,7%, моложе 25 лет — 8,4%, а также от 40 до 49 лет — 7,1%. В возрастных группах заемщиков старше 60 лет было отмечено снижение среднего размера выданных автокредитов: от 60 до 65 лет — на 1,3%, а старше 65 лет — на 18,4%.

Наибольший средний размер выданных автокредитов в 2019 году приходится на заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 830,1 тыс. рублей, а самый низкий — у граждан старше 65 лет — 454,3 тыс. рублей.

В январе — августе 2019 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве — 1,11 млн рублей, Московской области — 960,3 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 938,8 тыс. рублей.